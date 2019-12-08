Сотрудники пограничной полиции Израиля арестовали палестинку, пытавшуюся атаковать их холодным оружием в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подразделения пограничной полиции в районе Пещеры Праотцов в Хевроне арестовали женщину, которая пыталась атаковать бойцов при помощи ножа. Она была арестована на месте", - говорится в заявлении пресс-службы израильской полиции.

Никто не пострадал, сообщается в пресс-релизе.

Город Хеврон считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. В Хевроне под охраной военных живут несколько сот еврейских поселенцев в окружении сотен тысяч палестинцев, чьи районы контролирует Палестинская национальная администрация. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.

