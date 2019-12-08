Эксперты британского Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) займутся установлением источника утечки секретной правительственной информации, которая затем была использована оппозиционной Лейбористской партией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

По ее данным, секретариат кабинета министров попросил спецслужбу со штаб-квартирой в курортном городе Челтнем установить источник информации о торговых переговорах между Великобританией и США, преданной гласности лидером оппозиции Джереми Корбином. В частности, экспертам GCHQ, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации и по сути является аналогом Агентства национальной безопасности США, предстоит выяснить, были ли причастны к публикации информации хакеры или в основе утечки стоит кто-то из сотрудников британского правительства.

2 декабря газета The Daily Telegraph со ссылкой на выводы неправительственной организации "Атлантический совет" и американской аналитической компании Graphika сообщила, что скандальные документы в конце октября были опубликованы на американском портале Reddit пользователем, писавшем на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка. Он разместил ссылку на 450-страничный британский правительственный доклад для закрытого пользования, в котором описывался ход идущих уже два года переговоров Великобритании с США о заключении торгового соглашения после Brexit.

Через две недели в Лейбористской партии заявили о том, что документы доказывают намерение премьер-министра Бориса Джонсона "продать США" Национальную систему здравоохранения (NHS) Великобритании, обеспечивающую бесплатным медобслуживанием всех жителей страны. В преддверии парламентских выборов, которые состоятся в королевстве 12 декабря, судьба NHS, которая испытывает недостаток в кадрах и финансировании, является одним из самых важных вопросов для избирателей. В субботу Reddit, на котором ведут дискуссии и публикуют новости, удалил 62 аккаунта, связанных с кампанией по вмешательству в предстоящие британские выборы.

Корбин в субботу отверг предположения СМИ о том, что Россия якобы причастна к распространению секретных материалов, назвав их вздором. Джонсон в свою очередь призвал "докопаться до сути" этой истории.