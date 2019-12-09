Стрелявший на военной базе саудовский офицер использовал легально приобретенный пистолет, заявила спецагент ФБР Рейчел Рохас.

"Это был 9-миллиметровый пистолет Glock 45. Он был приобретен легально и законно", - заявила она на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В СШA ведутся дебаты об ограничении ношения оружия на фоне случаев массового расстрела людей.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.

ападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти СШA ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно. Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также во время стрельбы один из товарищей аль-Шамрани предположительно снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины.