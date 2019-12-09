Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщаются в Елисейском дворце после "нормандского саммита", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что ограничений по времени нет.

"Прежде всего, (в повестке. - Прим. ред.) реализация минских договоренностей", - рассказал он.

Будет ли обсуждаться газовый вопрос, не уточняется, однако известно, что с российской стороны будут присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Также Россию представляют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров.

Встреча "четверки" должна начаться около 19:00 по бакинскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников. Ожидается, что переговоры продлятся два часа 45 минут.

До начала мероприятия планируется ряд двусторонних встреч. В частности, Путин пообщается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а потом с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

"Нормандский формат" - дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.

В феврале 2015-го "нормандская четверка" подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон, однако боевые действия продолжаются.

После последнего саммита успела смениться половина состава, и именно новые участники - Макрон и его украинский коллега Зеленский - активнее всех агитировали за проведение встречи.