Исполнительный комитет WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира и олимпиады. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря после заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства,передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Поводом для проведения заседания стала новая волна допингового скандала, в котором оказался замешана Россия. Отметим, 23 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполнительному комитету WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса.

Таким образом, российские команды отстранили от участия Олимпиады в Токио, чемпионата Европы и мира по футболу, Евро-2020 не станут проводить в Санкт-Петербурге. Согласно рекомендациям, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна. Олимпийские игры в Токио станут вторыми после игр в Пхенчхане, где россиян обяжут выступать без указания национальной принадлежности.