Правоохранительные органы Гонконга в минувшие выходные задержали свыше 40 участников уличных беспорядков в разных районах города. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции старший суперинтендант полиции Квок Ка-чуен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полиция задержала в выходные в общей сложности 42 человека - 37 мужчин и пятерых женщин - в возрасте от 14 до 63 лет", - сказал он. Задержанные, по словам представителя полиции, обвиняются в хранении оружия, сговоре с целью совершения насильственных действий, незаконных собраниях.

Суперинтендант отметил, что состоявшийся в воскресенье масштабный митинг оппозиции "в целом прошел мирно". Однако отдельные радикально настроенные протестующие попытались использовать это мероприятие для того, чтобы учинить акты вандализма в ряде магазинов и у зданий судебных инстанций.