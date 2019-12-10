Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу ФБР Кристофера Рея в связи с его реакцией на доклад генерального инспектора министерства юстиции, обнаружившего ошибки в деятельности ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не обнаружил политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях бюро "серьезные ошибки". Директор ФБР Кристофер Рей признал упущения и объявил о программе "40 мер" по устранению недочетов. В то же время он отметил, что, согласно докладу, расследование было открыто на законных основаниях.

"Я не знаю, какой доклад читал действующий директор ФБР Кристофер Рей, но ясно, что мне вручили какой-то другой документ. С таким отношением к делу он (Рей - ред.) никогда не сможет навести порядок в ФБР, которое пребывает в крайне плачевном состоянии, несмотря на работающих там замечательных людей", - написал Трамп в Twitter.

Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.



Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.

Кроме того, в мае 2019 года газета New York Times сообщила, что ФБР направило в 2016 году агента под прикрытием на встречу с помощником кампании Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о возможных связях с РФ. В ведомстве тогда посчитали операцию "законными и тщательно выверенными в рамках чрезвычайных обстоятельств" действиями.

