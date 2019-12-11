Мемориал, посвящённый бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, появился возле стен мэрии, десятки людей принесли туда цветы и зажгли лампады, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, передает Day.Az.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя.

В мэрии отметили, что они установили стол с книгой и портрет. Портрет Юрия Лужкова с чёрной лентой выставлен у здания мэрии со стороны Вознесенского переулка, передаёт корреспондент РИА Новости. На длинных столах установлены красные свечи и выложены букеты роз и гвоздик. Здесь же - книга памяти, на страницах которой каждый горожанин может оставить свои соболезнования родным и близким, а также мысли и воспоминания о столице времен ушедшего градоначальника.

"Ты был и остаёшься первым в мире мэром, который не побоялся сойти в исторически опасные недра", - гласит запись на первых листах.

К памятному месту, несмотря на позднее время, приходят как жители, так и гости Москвы.

"Безусловно, это человек из эпохи реформаторов. Это утрата для нашего государства. В тяжелые годы. он работал, трудился. Это великий человек, который сохранил и преумножил то, что было накоплено до него", - рассказал РИА Новости Сергей, приехавший с супругой в центр столицы, чтобы отдать дань памяти Лужкову.