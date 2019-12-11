Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО, возможны жертвы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Пажвак.

По данным агентства, инцидент произошел в районе Баграм в провинции Парван в среду утром.

Другие подробности на данный момент не сообщаются.