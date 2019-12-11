https://news.day.az/world/1184245.html В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО, возможны жертвы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Пажвак.
По данным агентства, инцидент произошел в районе Баграм в провинции Парван в среду утром.
Другие подробности на данный момент не сообщаются.
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