Обсуждение в конгрессе США санкций против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400 не повлияет на планы Анкары, она продолжит установку этих систем, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"После конгресса документ попадет на стол к (президенту США Дональду) Трампу. И мы знаем, что Трамп настроен положительно к Турции. Но никакого влияния на наши планы по С-400 это в любом случае не окажет, процесс будет продолжаться... По этой теме отступления нет. С-400 будут контролировать и использовать наши военные", - сказал Калын журналистам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, страны НАТО, которые ранее устанавливали на юге Турции системы ПВО Patriot по просьбе Анкары, впоследствии выводили их оттуда. "Мы много усилий предприняли, но пришлось покупать С-400", - отметил представитель президента Турции.

Он добавил, что тема поставок Турции новейших американских истребителей F-35 "давно вышла из технической или оборонной плоскости, конгрессмены ее полностью политизировали и превратили в инструмент внутренней политики".

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.