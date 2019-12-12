Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание шведской экоактивистки Греты Тунберг "Человеком года". По его словам, такая победа является нелепой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В среду, 11 декабря, американский журнал TIME назвал Грету Тунберг "Человеком года-2019". По словам главного редактора издания, 16-летняя девочка стала самой молодой личностью, удостоившейся такого звания. Обычно "Человеком года" становится персона, которая имела большое влияние на общество в течение года, невзирая на то, было оно положительным или отрицательным.

Присвоение Тунберг такого звания Дональд Трамп прокомментировал на своей странице в Twitter. По его словам, победа активистки является нелепой. Президент США посоветовал Грете поработать над своей проблемой управления гневом, а также сходить с другом в кино на добрый фильм. "Успокойся, Грета, успокойся", - отметил Трамп.

Тунберг решила подыграть американскому лидеру и изменила описание своего профиля в Twitter. Она отметила, что является подростком, "работающим над своими проблемами по управлению гневом". Исходя из описания, в настоящее время активистка расслабляется и смотрит старый-добрый фильм с другом.

Это уже не первый случай, когда Дональд Трамп посредством социальной сети обращается к Грете Тунберг. В сентябре он посмеялся над подростком, которая во время климатического саммита ООН обвинила мировых политиков в краже у нее детства и мечты. Президент США поделился в Twitter отрывком выступления Тунберг, где она крайне эмоционально высказывалась, при этом Трамп отметил, что активистка выглядит как счастливая молодая девушка со светлым будущим. Тунберг также не оставила без внимания пост американского лидера, изменив описания своего профиля на слова главы США.

Кроме того, шведская экоактивистка обратила внимание и на слова президента России Владимира Путина, который назвал ее "доброй, но плохо информированной девочкой". Тунберг также добавила эту фразу в описание своего профиля.