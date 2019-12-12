Два автобуса столкнулись недалеко от кенийской столицы Найроби, семь человек погибли, 62 получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на четверг на автотрассе, соединяющей города Найроби и Момбаса. Автобусы принадлежали компании Modern Coast. Как говорится в заявлении компании, начато расследование аварии, представители Modern Coast намерены оказывать содействие властям.

Как сообщает местная радиостанция Capital FM, после ДТП Национальное управление транспорта и безопасности (NTSA) Кении приостановило действие лицензии Modern Coast на работу.

Согласно статистике полиции, в Кении в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибают около трех тысяч человек. Частая причина аварий - опасные маневры водителей на загруженных дорогах, отмечает агентство.

