Комитет по иностранным делам заседающей на востоке Ливии палаты представителей (парламента) обратился в ООН с просьбой не признавать соглашения по морским зонам, подписанные между Турцией и властями в Триполи. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Юсеф аль-Акури, передает Day.Az.

Ранее СМИ сообщали, что Турция направила соглашение по морским зонам с Ливией на одобрение в ООН. МИД Греции направил письмо генсеку ООН и председателю Совета Безопасности ООН с просьбой не признавать меморандум между Турцией и Ливией, поскольку он нарушает международное право, не регистрировать его в Организации Объединенных Наций и не публиковать отделом океанического и морского права ООН.

"Комитет по иностранным делам официально обратился в ООН через свою миссию с просьбой не принимать документы соглашений по безопасности и морским зонам, которые были подписаны между правительством национального согласия (в Триполи - ред.) и турецкой стороной", - заявил аль-Акури.

По его словам, комитет также обратился в Лигу арабских государств с просьбой следить за ситуацией.

Ранее аль-Акури сообщил РИА Новости, что палата представителей отправит жалобу в ООН в связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной отправке военных на территорию Ливии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой исключительной экономической зоны "отходит" к Турции. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом, документ направлен в ООН.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

