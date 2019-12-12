Делегации США и радикального движения "Талибан" прервали на несколько дней переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, проходящие в столице Катара. Об этом сообщил в четверг телеканал TOLO News со ссылкой на представителя движения Сохаила Шахина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня переговорная группа во главе с муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской делегацией, которую возглавлял (спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану - прим. ТАСС) Залмай Халилзад. Атмосфера диалога была спокойной, и стороны договорились продолжить переговоры через несколько дней после небольшого перерыва и консультаций", - цитирует телеканал Шахина.

Госдепартамент США 4 декабря информировал, что Халилзад отравился 3 декабря в Катар для возобновления переговоров с талибами.

28 ноября в ходе необъявленного визита в Афганистан президент США Дональд Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих.

Осенью 2018 года американцы фактически начали сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало, его лишь оповещали о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану в сентябре подтвердил факт достижения принципиальной договоренности о мире. Однако затем Трамп объявил об отмене готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами движения в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров.