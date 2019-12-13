Американская администрация будет считать неприемлемыми возможные новые случаи "опрометчивого поведения" Пхеньяна.

С таким предупреждением выступил в четверг в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл, комментируя звучащие в последние недели высказывания должностных лиц КНДР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если вы посмотрите на историю с января 2017 года и на взаимодействие США с Северной Кореей с позиции силы, то подавляющая часть такого поведения [Пхеньяна], вызывающего сожаление, в значительной степени прекратилась", - сказал дипломат. По его словам, "угрозы - это угрозы". "Угрозы мы и раньше слышали. Еще предстоит увидеть, реализуют ли они (власти КНДР - прим. ТАСС) нынешние угрозы в свете сказанного президентом [США Дональдом Трампом] о том, чего он хочет добиться. Он хочет работать с Северной Кореей, хочет помочь в развитии ее экономики. Но есть также напоминание, что не может быть больше эпизодов этого досадного, опрометчивого поведения. И это не изменилось. Эта позиция [Вашингтона] остается прежней", - подчеркнул сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Как заявил ранее представитель МИД КНДР, слова которого передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Пхеньян готов ответить на любые действия со стороны США, посягающие на безопасность КНДР. "Заявления о том, что Вашингтон может произвести запуск межконтинентальных баллистических ракет в любой момент, а нам запрещено проводить испытания собственного оружия, показывают враждебную сущность США, которые стремятся полностью разоружить нашу страну, - отметил дипломат. - Нам нечего терять, и мы готовы пропорционально ответить на любые действия со стороны США".

8 декабря КНДР объявила об успешных испытаниях на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни, где, как считается, был протестирован ракетный двигатель. По свидетельству ЦТАК, результаты испытаний "окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР".