Талибы убили девять солдат афганской национальной армии в провинции Газни, сообщило министерство обороны Афганистана.

"Вчера девять (солдат - ред.) афганской национальной армии были убиты террористами "Талибана" в округе Карабах провинции Газни. Мы расследуем ситуацию и поделимся информацией позже", - написало минобороны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



По данным телеканала 1TV, в результате атаки погибли 25 солдат. Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.