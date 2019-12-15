Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 06.11 по времени UTC. Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.