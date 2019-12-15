https://news.day.az/world/1185547.html На Филиппинах произошло сильное землетрясение
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 06.11 по времени UTC. Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре