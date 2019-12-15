Анна Карина (урожденная Ханна Карин Байер) родилась в 1940 году в Дании, где и началась ее карьера: она пела в кабаре, работала манекенщицей, снималась в рекламе и в короткометражных фильмах. Девушка сбежала из страны в Париж, когда ей было 17 лет. Во французской столице она познакомилась с Коко Шанель, которая придумала для нее сценическое имя - Анна Карина.