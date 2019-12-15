https://news.day.az/world/1185641.html Президент Казахстана поддержал идею переименовать Алматы
Президент Казахстана поддержал идею переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею вернуть Алматы историческое название - Алма-Ата, передает РИА Новости.
Идею выдвинул писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов.
"Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей", - заявил Сулейменов.
Писатель рассказал, что обсуждал это предложение на встрече с Токаевым, который поддержал инициативу. При этом президент Казахстана подчеркнул, что народ должен сам решить этот вопрос.
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