Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News. Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В основу легла оценка экономик, влияния на политической арене, военной мощи, лидерства в мире и участия в международных альянсах.

1.США

Соединённые Штаты - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Хотя население страны составляет лишь 4,3 % от общемирового, американцам принадлежит около 40 % совокупного мирового богатства.

Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире.

Экономика страны составляет около четверти мирового ВВП и производит треть глобальных военных расходов, что делает США главной экономической и военной державой планеты.

Кроме того, США имеют наибольшее политическое и культурное влияние в мире, а также являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций и в настоящее время считаются единственной сверхдержавой планеты.

2.РОССИЯ

Россия - ядерная держава; одна из ведущих промышленных и космических держав мира; занимает 2-е место в рейтинге самых влиятельных стран мира. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето; одна из современных великих держав мира.

Россия состоит в ряде международных организаций: ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЕАЭС, СНГ, ОЧЭС, ОДКБ, ГКМЧП, ВОИС, ММО, ВТО, ЮНВТО, ВФП, ШОС, АТЭС, БРИКС, КООМЕТ, МОК, МЭК, ISO, EUREKA, IRENA, G20 и других.

3.КИТАЙ

Китайская Народная Республика является великой державой - потенциальной сверхдержавой, экономической сверхдержавой, постоянным членом Совета безопасности ООН. Одна из ведущих космических держав мира, обладает ядерным оружием и крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих.

Китайская экономика является второй экономикой мира по номинальному ВВП и первой экономикой мира по ВВП (ППС). КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них.

Крупнейший мировой экспортёр ("фабрика мира"). Располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами. Китай состоит в таких международных организациях, как ООН, АТЭС, G20, Всемирная торговая организация, ШОС, БРИКС.

4.ГЕРМАНИЯ

Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортёром и импортёром товаров.

Германия - развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.

Германия является одной из стран-основателей и членом Европейского союза, членом НАТО, входит в "Большую семёрку". Является второй в мире страной по популярности иммиграции после США.

5.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания - одно из крупнейших государств Европы, ядерная держава с 1952 года (признанная в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия 1968 года), постоянный член Совета Безопасности ООН, бывшая метрополия Британской империи; британский монарх также является главой 15 иных независимых государств и главой Содружества.

Бывший центр мировой империи, Великобритания и сейчас играет важную роль в международных делах. Английский язык стал вторым языком во многих странах мира; он преобладает в интернете и других международных средствах связи. Экономика Великобритании - девятая в мире по уровню развития; военный бюджет страны - один из самых высоких в мире.

6.ФРАНЦИЯ

Франция является ядерной державой, членом НАТО и одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. С 1950-х годов - одно из государств, участвующих в создании Европейского союза.

В настоящее время Франция является одним из главных игроков в мировой политике, её бесспорно можно назвать "великой державой" современного мира.

Во Франции находятся штаб-квартиры таких организаций, как ЮНЕСКО (Париж), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Париж), Интерпола (Лион), Международного бюро мер и весов (МБМВ).

Франция - член многих мировых и региональных международных организаций.

Франция оказывает большое влияние на решение многих актуальных международных проблем, успешно реализуя свои внешнеполитические интересы как на региональном, так и на глобальном уровнях.

7.ЯПОНИЯ

Являясь великой экономической державой, Япония занимает третье место в мире по номинальному ВВП и четвёртое по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Япония является четвёртым по величине экспортёром и шестым по величине импортёром.

Япония - развитая страна с очень высоким уровнем жизни (семнадцатое место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.

Япония входит в число стран - членов "Большой семёрки" и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, но она имеет силы самообороны, которые используются также и в миротворческих операциях.

8.ИЗРАИЛЬ

Израиль поддерживает дипломатические отношения со 158 странами и имеет более 100 дипломатических миссий. Среди ближайших союзников Израиля - США, Великобритания, Германия и Индия.

Израиль считается одной из самых развитых стран в Юго-Западной Азии по экономическому и индустриальному развитию.

Израиль является мировым лидером в технологиях охраны водных ресурсов и геотермальной энергетики. Его передовые технологии в программном обеспечении, телекоммуникациях, естественных науках делают его аналогом Кремниевой долины в США.

Среди компаний, построивших в Израиле свои первые иностранные центры исследований и разработок - Intel, Microsoft и Apple.

9.САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Саудовскую Аравию часто называют "Страной двух святынь", имея в виду Мекку и Медину - два главных священных города ислама. Саудовская Аравия с её колоссальными запасами нефти - основное государство Организации стран - экспортёров нефти (ОПЕК).

Внешняя политика Саудовской Аравии ориентирована на сохранение за королевством ключевых позиций на Аравийском полуострове, среди исламских государств и государств-экспортёров нефти. Дипломатия Саудовской Аравии защищает и продвигает интересы ислама во всем мире.

Экономика Саудовской Аравии базируется на нефтяной промышленности, которая составляет 45 % валового внутреннего продукта страны. 75 % доходов бюджета и 90 % экспорта составляет экспорт нефтепродуктов. Разведанные запасы нефти составляют 260 миллиардов баррелей.

Саудовская Аравия является ключевым членом в таких организациях как Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организация Исламского сотрудничества, Организация стран-экспортёров нефти.

10.ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Республика Корея является экономически развитым государством с высоким уровнем доходов на душу населения. Важнейшую роль в экономическом росте страны сыграли крупные корпорации (чеболи), продукция которых в настоящее время пользуется широким спросом во всём мире.

Южная Корея поддерживает дипломатические отношения с более чем 188 странами и постоянные посольства в 112 странах, а также 42 консульских учреждения и 4 представительства. Она также является членом ООН.

