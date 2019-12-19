Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет 20 декабря военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). Об этом сообщила в четверг газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

План, в частности, предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также в рамках включенного в текст "Акта о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе "гражданской войны".

Оборонный бюджет составляет $738 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом ($716 млрд). На базовые нужды Пентагона выделяется $635 млрд, $71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в $31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды.