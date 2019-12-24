Иракский парламент во вторник проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об итогах голосования и принятии закона объявил спикер парламента Мухаммад аль-Хальбуси.

Также он объявил, что в стране чиновникам будет запрещено иметь двойное гражданство.

По данному закону в стране могут пройти досрочные выборы законодательного собрания. Согласно закону, победителем на выборах признается получивший большинство голосов, а кандидатуры выдвигаются в индивидуальном порядке.

Голосование ранее многократно откладывалось из-за противоречий между депутатами.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.

