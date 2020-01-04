Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Кроме того, правительство обязалось выделить 20 млн австралийских долларов ($13,9 млн) на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием.