https://news.day.az/world/1192844.html В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО

В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО

В мире, 10 января 2020 15:02 390

В Стамбуле в районе Башакшехир произошел пожар в частной школе. Об этом сообщает в пятницу Trend  со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Учащиеся школы были эвакуированы.

Пострадавших нет.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты, огонь удалось локализовать.

Причины пожара выясняются.

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