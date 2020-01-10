В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО

В Стамбуле в районе Башакшехир произошел пожар в частной школе. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Учащиеся школы были эвакуированы.

Пострадавших нет.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты, огонь удалось локализовать.

Причины пожара выясняются.

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