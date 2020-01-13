Эквадорские школьники не сумели закончить футбольный матч из-за торнадо - ВИДЕО
Налетевший вихрь сорвал футбольный между учениками школы в городе Кайямбе, расположенном в высокогорной части Эквадора. Инцидент, снятый на видео одним из очевидцев, произошел в минувший четверг, 9 января, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Внезапное появление торнадо застало детей врасплох на футбольном поле. Им пришлось остановить игру и сбиться в кучку, взявшись за руки. К счастью, никто из них не получил никаких травм.
После этого смерч нанес удар по строениям, относящимся к учебному заведению - одно из них лишилось крыши.
Как сообщают местные СМИ, люди, присутствовавшие при локальном разгуле стихии, не пострадали, чего не скажешь о школьном имуществе.
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