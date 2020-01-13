У турецкого министра в прямом эфире пошла кровь из носа - ВИДЕО

У министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу пошла кровь из носа во время прямого эфира на телевидении, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.



Видеокадры инцидента распространило агентство Sözcü.



Сообщается, что инцидент произошел на конференции по оказанию помощи провинции Идлиб Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).



Министр во время своего выступления внезапно почувствовал себя плохо. Прямой эфир был временно прерван.



В настоящее время состояние здоровья С.Сойлу нормализовалось.

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