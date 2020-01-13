В Китае ввели в строй самый мощный в мире эсминец - ВИДЕО

В Китае в состав ВМФ НОАК введен головной эсминец проекта 055 "Наньчан", который был полностью разработан в стране, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Эскадренный миноносец четвертого поколения является символом развития национального флота, как сообщает телеканал CGTN.

Водоизмещение крейсера составляет 10 тысяч тонн, а его размеры уступают лишь американскому стелс-эсминцу Zumwalt. При этом "Наньчан" превосходит последний по вооружению.

183-метровый корабль оснастили 112 пусковыми ячейками для противокорабельных, крылатых, противолодочных, а также зенитных ракет.

На корме эсминца располагается ангар, где могут разместиться два больших вертолета.

Эксперты также отмечают впечатляющую скорость, с которой Китай строит новые корабли. Помимо "Наньчана" на воду спущены еще пять крейсеров серии. Они войдут в состав трех авианосных ударных группировок, которыми намерены обзавестись ВМС НОАК.

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