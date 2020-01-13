https://news.day.az/world/1193665.html На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром
Шторм, получивший название "Брендан", принесет сильные дожди и ветер в ближайшие два дня в некоторые части Великобритании, сообщает британская метеослужба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Синоптики объявили желтый уровень опасности погоды для Лондона и юго-востока Англии.
"Сильные дожди начнутся во вторник днем и продолжатся до утра среды. Дождь будет временами сильным, особенно на возвышенностях. Во многих местах выпадет от 15 до 25 мм осадков, а в некоторых местах - от 30 до 40 мм. Дождь, который прольется на и так уже влажную почву, вероятно, приведет к локальному затоплению", - говорится в сообщении метеослужбы.
В районах, где пройдут дожди, в том числе в Лондоне, ожидаются перебои в работе транспорта и учреждений, предупредили синоптики.
В понедельник шторм уже дошел до западного побережья Северной Ирландии, Уэльса и северо-востока Шотландии.
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