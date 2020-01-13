https://news.day.az/world/1193675.html Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке
Выступая на панельной сессии на Международной конференции нефтегазовых технологий IPTC в Дахране (Саудовская Аравия), Абдулазиз сказал: "Президент США - это президент США, он может делать все, что пожелает", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что президент США Дональд Трамп должен иметь возможность делать то, что он считает нужным, когда речь идет о международной безопасности, сообщает CNBC.
Выступая на панельной сессии на Международной конференции нефтегазовых технологий IPTC в Дахране (Саудовская Аравия), Абдулазиз сказал: "Президент США - это президент США, он может делать все, что пожелает", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Он "определенно не подотчетен ни мне, ни кому-либо в этом зале", - добавил Абдулазиз.
Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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