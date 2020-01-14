https://news.day.az/world/1193793.html Пожар в жилом доме в Турции, есть погибшие - ФОТО
Пожар в жилом доме в Турции, есть погибшие - ФОТО
В Турции в одном из домов в селе Гаджекирли района Улукышла провинции Нигде произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара, произошедшего вчера ночью, погибли 4 члена одной семьи, трое получили ранения.
В результате пожара обрушилась часть дома.
По факту ведется расследование.
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