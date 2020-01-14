Момент удара молнии в пепельное облако вулкана на Филиппинах попал на камеры - ВИДЕО

Извержение вулкана Тааль, проснувшегося на Филиппинах, попало на видео. На кадрах запечатлен огромный столб пепла, поднявшийся ввысь, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В ролике видно, как внутри пепла мелькают крупные молнии. Раз за разом они пронизывают облако снизу вверх, а затем ударяют в стороны. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте franckeydelenard.

Напомним, вследствие пробуждения вулкана эвакуировали три расположенные рядом с ним деревни. В радиусе 14 километров срочно вывезли всех людей. По информации местных СМИ, жертв в результате извержения нет. По мнению экспертов, активность вулкана значительно повысилась с приходом 2020 года.

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