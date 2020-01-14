Шутка над слишком добрым отцом не удалась - ВИДЕО

Мальчик по имени Мэнди, решивший подшутить над своим папой, убедился, что родитель очень сильно его любит, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Когда отец вошёл в комнату, юный житель Донегала (Ирландия) сделал вид, что пребывает в полнейшем отчаянии, и было из-за чего - на телевизоре красовался поддельный экран, имитирующий разбитую поверхность. Легенда была простой: якобы это именно Мэнди, игравший с мячом в комнате, разбил экран, и теперь преступник лил притворные слёзы, ожидая, что папа немедленно взбесится.

Однако, шутка не удалась и закончилась не родительской истерикой, а очень трогательной сценой. Мужчина и впрямь поверил, что сын причинил ущерб, но не разозлился, а принялся утешать "рыдающего" озорника. Мать семейства, снявшая всё происходящее на видео, добавила, что этот душещипательный момент стал отличной иллюстрацией крепкой душевной связи между отцом и сыном.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.