Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако из-за ситуации в регионе отозвал свой запрос, заявил журналистам президент ВЭФ Борг Бренде, передает РИА Новости.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован, но затем мы получили отмену. В моем понимании, мы должны смотреть на это на фоне сложной ситуации в регионе", - сказал он.

Борге при этом не стал комментировать тему о том, планировалась ли двусторонняя встреча между делегациями США и Ирана в Давосе.

Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.