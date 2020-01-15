Австралия выделит дополнительные средства для пострадавших от пожаров
Австралийские власти выделят дополнительно примерно 40 миллионов долларов для помощи семьям, пострадавшим от лесных пожаров. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.
"Пакет помощи (пострадавшим) семьям в размере 58 миллионов австралийских долларов (около 40 миллионов долларов США) поможет придать стимул населенным пунктам, пострадавшим от лесных пожаров", - указывается в заявлении, размещенном на сайте премьера.
По словам Моррисона, такие меры помогут "пережить" ближайшие дни и недели "десяткам тысяч людей". Примерно 40 миллионов австралийских долларов (почти $27,6 млн) чрезвычайной помощи будут направлены в населенные пункты, которые "непосредственно пострадали от пожаров". Эти дополнительные средства можно будет потратить на продовольственные купоны или на "широкий спектр основных услуг", в том числе для оплаты коммунальных счетов, для покупки одежды и бензина.
"Это помощь будет выплачиваться по мере необходимости для покрытия чрезвычайных расходов людей, которые живут или работают в пострадавших от пожаров районах", - говорится в тексте.
Также в рамках пакета помощи австралийское правительство разово выделит 400 долларов (примерно 276 долларов США) на каждого ребенка в возрасте до 16 лет для 20 тысяч семей с детьми. При этом дополнительные 10 миллионов австралийских долларов власти инвестируют в организацию "финансовых консультаций" в пострадавших от пожаров районах, средства также пойдут на работу горячей линии и на предоставление услуг на местах, в том числе и на информирование жителей.
В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни по меньшей мере 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.
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