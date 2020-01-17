https://news.day.az/world/1194741.html В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса

В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса

В мире, 17 января 2020 09:00 419

В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, умер уже второй скончавшийся от него. Это следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Власти города сообщали о первом умершем от нового типа коронавируса 11 января.
"По состоянию на данный момент, в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса, из них 12 человек уже выписаны из больницы, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, два человека умерли, состояние остальных оценивается как стабильное", - говорится в заявлении.

Вторым усопшим оказался 69-летний мужчина. Его болезнь начала проявляться 31 декабря, 4 января его состояние ухудшилось, 15-го, несмотря на усилия врачей, больной умер.

Также сообщается, что из 763 человек, которые имели тесный контакт с больными, 644 уже выведены из-под медицинского наблюдения, еще 119 по-прежнему находятся под наблюдением медиков, аномальных симптомов у них пока не выявлено. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Большинство заболевших имеют отношение к оптовому рынку морепродуктов, сравнительно небольшое число пациентов отрицают, что появлялись на этом рынке, в отдельных случаях пациенты имели контакт с заболевшими.

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в Ухани, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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