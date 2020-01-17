https://news.day.az/world/1194988.html Испанскую гражданскую гвардию впервые возглавит женщина

Испанскую гражданскую гвардию впервые возглавит женщина

В мире, 17 января 2020 17:01 288

Совет министров Испании одобрил в пятницу назначение Марии Гамес на пост главы гражданской гвардии. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе МВД страны,  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее кандидатуру предложил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Гамес сменит на посту генерального директора правоохранительных органов Феликса Висенте Асона Виласа, занявшего эту должность летом 2018 года. 50-летняя Гамес станет первой женщиной, которая возглавит гражданскую гвардию за всю 175-летнюю историю органа.

Гражданская гвардия Испании - полицейское военизированное формирование, которое находится в подчинении МВД и Минобороны страны. Оно было создано в 1844 году. Наряду с национальной полицией Испании гражданская гвардия выполняет функции по охране правопорядка.

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