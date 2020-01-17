https://news.day.az/world/1195034.html Мишустин произвел первое назначение на посту премьера

Мишустин произвел первое назначение на посту премьера

В мире, 17 января 2020 19:21 714

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе от 17 января. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.

Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.

По данным сайта ФНС, Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. В 1998 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности "Юриспруденция". В период с 2000-го по 2001 год являлся членом комиссии межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, после чего был начальником юридического отдела в ЗАО "Энеко". С 2001 года находился на работе в налоговых органах: сначала в управлении по Москве, а потом непосредственно в ФНС.

 

Егоров курировал, в частности, контрольное управление, управление трансфертного ценообразования, управление камерального контроля, управление оперативного контроля.

16 января Егоров сопровождал Мишустина во время консультаций во фракциях Госдумы, а затем рассмотрения вопроса о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на его назначение на пост председателя правительства.

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