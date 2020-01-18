https://news.day.az/world/1195090.html Нападение на японский ресторан, есть раненые
Нападение на японский ресторан, есть раненые
В Японии три человека получили ранения в результате нападения на ресторан утром в субботу в токийском районе Синдзюку, сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Утром в субботу четыре человека, вооруженные ножами, ворвались в ресторан, где потребовали вызвать старшего по должности, после чего ранили трёх сотрудников и скрылись с места преступления. По данным полиции, ранения одного из сотрудников тяжелые, но угрозы для жизни нет, у двух остальных легкие.
Полиция завела дело о покушении на убийство.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре