Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах из-за нового вида пневмонии

Министерство здравоохранения Таиланда приняло серьезные меры предосторожности в аэропортах и больницах по всей стране, чтобы свести к минимуму вероятность вспышки коронавируса нового типа на фоне притока туристов из КНР, который ожидается в период празднования китайского Нового года. Об этом в субботу сообщила газета Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем в королевстве был подтвержден второй случай заболевания новым видом коронавируса гражданином Китая. Кроме того, результаты лабораторных исследований возможно инфицированных тайцев находятся на рассмотрении у специалистов. Постоянный секретарь министерства Сукхум Канчанапимай сказал, что для контроля за туристами, прибывающими из Китая прямыми рейсами, в аэропортах Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг, Чиангмай, Пхукет и Краби созданы группы органов общественного здравоохранения.

Государственные и частные больницы находятся в состоянии готовности справиться с этой болезнью, создан дополнительный канал связи между министерством и лечебными заведениями для информирования о новых заболевших.