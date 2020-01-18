https://news.day.az/world/1195272.html Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, лидеры Турции и ФРГ обсудили события в Ливии, а также вопросы региональной повестки дня.
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