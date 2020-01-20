https://news.day.az/world/1195427.html В Турции горит торговый центр
В Турции горит торговый центр
В турецкой провинции Коджаэли произошел пожар на крыше одного из торговых центров. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Дарыджа.
На место происшествия отправлено большое количество пожарных и медицинских бригад.
Причина пожара неизвестна.
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