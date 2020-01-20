https://news.day.az/world/1195457.html Умер еще один заразившийся новым китайским вирусом
Умер еще один заразившийся новым китайским вирусом
В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) умер третий заразившийся новым типом коронавируса.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения, передает Day.Az.
Сейчас в городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 35 человек находятся в тяжелом состоянии, еще девять - в крайне тяжелом. Состояние остальных пациентов остается стабильным.
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