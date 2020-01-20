Умер еще один заразившийся новым китайским вирусом

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) умер третий заразившийся новым типом коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения, передает Day.Az.

Сейчас в городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 35 человек находятся в тяжелом состоянии, еще девять - в крайне тяжелом. Состояние остальных пациентов остается стабильным.