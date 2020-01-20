https://news.day.az/world/1195490.html Boeing совершил экстренную посадку в китайском аэропорту
Boeing совершил экстренную посадку в китайском аэропорту
Пассажирский лайнер Boeing 787 Dreamliner авиакомпании China Air совершил в понедельник экстренную посадку в международном аэропорту Гуанчжоу - Байюнь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Самолет вылетел из Сингапура и следовал в Пекин. Он успешно сел в аэропорту Гуанчжоу в 13:02 по местному времени. Причина изменения маршрута пока не сообщается. China Air и администрация аэропорта Гуанчжоу пока не прокомментировали ситуацию.
По данным сервиса, возраст воздушного судна составляет три с половиной года. Других подробностей не приводится.
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