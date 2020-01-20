https://news.day.az/world/1195572.html Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии на берлинской конференции. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
"Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал", - добавил собеседник агенства.
Берлинская конференция состоялась через несколько дней после межливийских переговоров в Москве с участием представителей России и Турции.
Российскую столицу Хафтар тоже покинул, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа.
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