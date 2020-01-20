МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии

Он отметил, что "приоритет теперь должен заключаться в быстрой реализации положений, определенных вчера в ходе принятого в Берлине документа".

"В частности, нужно, чтобы объявленное перемирие привело к устойчивому режиму прекращения огня, чтобы полностью соблюдалось орудное эмбарго, чтобы иностранное вмешательство прекратилось. Мы должны одновременно устранить причины нынешнего кризиса, работая над ликвидацией ополченцев, над контролем ливийских ресурсов на благо всех ливийцев, и над возобновлением прямого политического диалога между ливийскими сторонами", - добавили в ведомстве.