https://news.day.az/world/1195593.html МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии

МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии

В мире, 20 января 2020 17:35 507

Приоритетом в урегулировании кризиса в Ливии является быстрая реализация положений, сформированных в итоговой декларации конференции, прошедшей накануне в Берлине, заявляют в МИД Франции.

"Последствия ливийского кризиса для гуманитарной ситуации, стабильности в Ливии и безопасности северной Африки, Сахеля и Европы вызывают обеспокоенность у Франции, ЕС и всех соседей Ливии. Перед лицом этой ситуации международное сообщество вчера в Берлине выразило своё единство и решимость поддержать усилия ООН по выходу из ливийского кризиса", - сообщил представитель министерства в ходе брифинга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
 
Он отметил, что "приоритет теперь должен заключаться в быстрой реализации положений, определенных вчера в ходе принятого в Берлине документа".
 
"В частности, нужно, чтобы объявленное перемирие привело к устойчивому режиму прекращения огня, чтобы полностью соблюдалось орудное эмбарго, чтобы иностранное вмешательство прекратилось. Мы должны одновременно устранить причины нынешнего кризиса, работая над ликвидацией ополченцев, над контролем ливийских ресурсов на благо всех ливийцев, и над возобновлением прямого политического диалога между ливийскими сторонами", - добавили в ведомстве.
 
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были премьер Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Европа ударит по крупнейшим компаниям США 18:55, В мире 73
Новые iPhone станут дороже 18:43, Технологии 204
Число погибших от непогоды в Испании увеличилось до трех челове 18:30, В мире 239
Сингапур усилил контроль за всеми прибывающими из Китая рейсами 18:18, В мире 292
В Чехии умер спикер Сената 18:05, В мире 378
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке 17:53, В мире 606
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию 17:45, В мире 493
Посол Франции выразил соболезнования азербайджанскому народу 17:38, Политика 490
МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии 17:35, В мире 498
На Украине два человека погибли при взрыве гранаты 17:23, В мире 582
В Шанхае подтвердили первый случай пневмонии нового типа 17:11, В мире 627
Баку-90. Кровавый январь в музыке, фотографиях и воспоминаниях - ФОТО 16:58, Общество 705
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию 16:45, В мире 798
Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана 16:33, Политика 769
В МИД Ирана рассказали, почему Зариф не поедет на форум в Давосе 16:22, В мире 863
В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии 16:08, В мире 896
У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения 15:55, В мире 1 001
В Иране пригрозили выйти из ДНЯО 15:42, Законодательство 1 033
Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине 15:30, В мире 1 167
В Израиле почтут память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова 15:22, Общество 1 179
В заповеднике "Гобустан" почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО 15:11, Общество 1 149
Генпрокурор России покидает свой пост 15:04, В мире 1 416
Азербайджанский народ всегда будет помнить события Кровавого Января - Хураман Гасымова 15:00, Политика 1 194
Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за события 20 Января - Постпредство Азербайджана при ООН 14:52, Политика 1 342
Войска США в Германии оказались под угрозой нападения 14:46, В мире 1 325
Тюркский совет: 20 Января для азербайджанского народа - День чести, еще больше укрепивший его решимость в стремлении к независимости 14:34, Политика 1 268
Парламентские выборы послужат качественному обновлению Милли Меджлиса - российский эксперт 14:24, Политика 1 304
Российский политолог: Азербайджан интересен как крупный игрок на рынке энергоносителей 14:16, Политика 1 364
Материалы по делу Сержа Саргсяна переданы в прокуратуру 14:10, Политика 1 420
Самолет Utair экстренно сел в российском аэропорту 14:00, В мире 1 492
Состоялся показ фильма "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января - ФОТО 13:53, Культура 1 458
В Бакинском книжном центре прошел вечер памяти жертв 20 Января - ФОТО 13:49, Культура 1 478
Прогноз погоды на завтра 13:46, Общество 19
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 13:43, Культура 1 475
Франция повышает привлекательность страны для иностранных компаний 13:40, В мире 1 522
Аэропорт Гонконга переживает рекордный спад 13:35, В мире 1 524
Горбачев должен получить наказание, которого заслуживает 13:31, Политика 2 106
События 20 Января привели к возрождению азербайджанской государственности - грузинский политолог 13:27, Политика 1 625
Азербайджан - главный инвестор в черногорскую экономику в 2019 году 13:23, Экономика 1 680
Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке 13:20, В мире 1 652
ВВС США предъявили претензии к Boeing 13:14, В мире 1 579
Китай запретит неразлагаемые пакеты и одноразовые пластиковые трубочки 13:10, В мире 1 580
Huawei нашла замену Google Maps 13:09, Технологии 1 570
В Израиле состоялся вечер памяти жертв трагических событий 20 Января - ФОТО 13:02, В мире 1 655
События января 1990 года стали для меня незаживающей раной, которая не перестает болеть - израильский фотограф - ФОТО 12:55, Политика 1 675
Тяжелая авария в Исмаиллы, есть погибший и пострадавшие 12:38, Общество 1 914
Турция не забыла жертв трагедии 20 Января - Партия националистического движения 12:33, Политика 1 707
Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing 12:26, В мире 1 790
В Конгрессе США почтили память жертв трагедии 20 Января 12:20, Политика 1 845
Посол Великобритании: Шехиды 20 Января сыграли особую роль в восстановлении независимости Азербайджана - ВИДЕО 12:18, Политика 1 781
В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания 12:13, Общество 2 009
В ЦИК Азербайджана почти не поступает жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами - Мазахир Панахов 12:10, Политика 1 759
Турция глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января - Администрация Эрдогана 12:00, Политика 1 886
Глава МИД Ирана отказался от участия в экономическом форуме в Давосе 11:52, В мире 1 964
Boeing совершил экстренную посадку в китайском аэропорту 11:46, В мире 1 966
Сиявуш Новрузов: Для всех кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" созданы равные условия 11:41, Политика 1 927
ЧП в российском отеле: пятеро погибших - ВИДЕО 11:30, В мире 2 428
Добыча нефти в Ливии может упасть в 16 раз 11:26, В мире 2 026
Тяжелое ДТП в Лянкяране, один человек сгорел заживо - ФОТО 11:19, Общество 2 425
Хуситы атаковали лагерь йеменских военных 11:14, В мире 2 063
Кандидаты в депутаты в Азербайджане предоставят второй финотчет - С сегодняшнего дня 11:09, Политика 2 060
В России создадут экспресс-тест для выявления коронавируса 11:01, В мире 2 110
Дети-жертвы Кровавого января – Лариса Мамедова и Ильгар Ибрагимов - ФОТО 10:56, Политика 2 431
Завершается срок обращения в ЦИК в связи с проведением еxit-poll на парламентских выборах в Азербайджане 10:44, Политика 2 100
Kirayə evlərin qiyməti belə olacaq 10:39, Azərbaycanca 3 126
Умер еще один заразившийся новым китайским вирусом 10:36, В мире 2 210
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января - ФОТО - ВИДЕО 10:27, Политика 10 949
Скончался известный игрок КВН 10:24, В мире 3 081
В Техасе произошла стрельба во время концерта, есть жертвы 10:19, В мире 2 277
Резня в Лондоне: трое погибших 10:13, В мире 2 431
Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США 10:09, В мире 2 361
Кадры трагедии 20 Января до сих пор у меня перед глазами - Фарид Хайрулин - ФОТО 10:02, Политика 3 434
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок 09:55, Политика 2 337
На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации 09:46, В мире 2 437
В Южной Корее выявили первое заражение коронавирусом нового типа 09:39, В мире 2 439
Помпео надеется, что нефтяные терминалы в Ливии откроются благодаря конференции в Берлине 09:35, В мире 2 451
Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии 09:30, В мире 2 481
Mitsubishi Electric подверглась хакерской атаке 09:23, Технологии 2 456
Принц Гарри опечалился отказом от титула 09:17, В мире 2 969
Стало известно, когда будет объявлен новый состав правительства РФ 09:11, В мире 2 701
В Турции горит торговый центр 09:05, В мире 2 708
Ввод войск в Баку - месть продавшегося армянам Горбачева азербайджанскому народу 09:00, Политика 3 013
В Amazon можно будет оплатить покупки простым взмахом руки 08:48, Технологии 2 612
Нетаньяху обсудит Иран с мировыми лидерами 08:37, В мире 2 680
Иран готовится запустить в космос два спутника 08:24, В мире 2 747
Террористы атаковали беспилотниками аэропорт в Сирии 08:11, В мире 2 799
Мне никогда не забыть плач и слезы бакинцев, до последнего не веривших, что по ним будут стрелять - Акиф Меликов 08:00, Политика 12 182
Мировые лидеры на 50-м саммите в Давосе попытаются спасти климат и экономику 07:46, В мире 2 915
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление 07:33, В мире 2 982
Yeniyetmə və gənc karateçilərimiz Xorvatiyada 10 medal qazandılar 07:19, Azərbaycanca 3 073
ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи 07:07, В мире 3 004
ООН озабочена прекращением экспорта нефти из портов Ливии 06:02, В мире 3 321
В Турции произошло землетрясение 04:27, В мире 3 908
Около 70 человек пострадали в столкновениях полиции и демонстрантов в Бейруте 03:03, В мире 4 024
15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 01:32, В мире 4 153
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 00:20, Политика 22 533
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней - ФОТО 00:05, Политика 22 551
В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января 00:01, Политика 7 848
Меркель сделала заявление по ситуации в Ливии 19 января 23:37, В мире 4 990
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране 19 января 23:09, В мире 5 098
Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдательной миссии СНГ 19 января 22:46, Политика 5 044
Cогласован окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии 19 января 22:39, В мире 5 258
"Взять и поделить": Джамиль Гасанлы как Шариков радикальной оппозиции 19 января 22:30, Политика 5 322
ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах 19 января 22:25, Политика 5 022
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 1560 кандидатов 19 января 22:16, Политика 5 147
20 Января - начало пути к восстановлению независимости Азербайджана - Народный художник Ариф Гусейнов 19 января 22:06, Политика 5 196
Индия испытала баллистическую ракету К-4 19 января 21:42, В мире 5 428
Число погибших военных в Йемене возросло до 100 19 января 21:23, В мире 5 488
Громкое политическое убийство в Армении может обернуться грандиозным скандалом - о таинственной смерти Кутояна 19 января 21:00, Политика 6 288
В Ливии закрыты крупнейшие нефтяные месторождения 19 января 20:53, В мире 5 544
Разбился новейший турбореактивный беспилотник США 19 января 20:35, В мире 5 836
У Ирана нет планов расшифровки черных ящиков Boeing - заявление Канады 19 января 20:16, В мире 5 736
ЕС призовет СБ ООН активно вводить санкции против поставщиков оружия в Ливию 19 января 19:57, В мире 5 734
Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии 19 января 19:22, В мире 5 898
Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства 19 января 19:05, В мире 5 955
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 19.01.2020 19 января 19:00, Политика 14 925
Иран решил не передавать Украине черные ящики Boeing 19 января 18:57, В мире 6 102
Отец Меган Маркл раскритиковал дочь 19 января 18:52, В мире 6 267
В Китае произошло мощное землетрясение 19 января 18:48, В мире 6 026
Опознаны 169 жертв авиакатастрофы под Тегераном 19 января 18:44, В мире 5 905
SpaceX отложила испытание системы спасения экипажа корабля Crew Dragon 19 января 18:40, Технологии 5 892
Власти Египта освободили всех сотрудников турецкого агентства Anadolu 19 января 18:35, В мире 5 946
МИД Ирана: США не ответили на ракетный удар Тегерана, поскольку осознали последствия 19 января 18:30, В мире 5 934
Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400 - Эрдоган 19 января 18:23, В мире 6 056
В Берлине открылась международная конференция по Ливии 19 января 18:17, В мире 5 942
МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра 19 января 18:12, В мире 6 029
Число погибших при обстреле казармы в Йемене растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 19 января 18:05, В мире 7 978
В Баку прошла премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января - ФОТО 19 января 17:58, Культура 6 025
Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" 19 января 17:52, В мире 6 084
В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" - ФОТО 19 января 17:42, Культура 6 087
Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии 19 января 17:34, В мире 6 059
Военные Ирана задержали три кувейтских судна в Персидском заливе 19 января 17:25, В мире 6 162
Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению 19 января 17:10, В мире 6 385
В работе WhatsApp в Азербайджане произошел сбой 19 января 16:52, Технологии 6 948
В Центре мугама состоялась презентация книги «Азербайджанская музыка устной традиции» - ФОТО 19 января 16:47, Культура 6 295
Владимир Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране - ВИДЕО 19 января 16:40, В мире 9 190
Путин встретился с Эрдоганом, а Помпео – с Чавушоглу 19 января 16:27, В мире 6 512
Оглашен порядок аренды квартир в Азербайджане с правом выкупа - ВИДЕО 19 января 16:15, Общество 12 182
Народный артист Фахраддин Керимов: Трагедия 20 Января - наша боль 19 января 16:07, Политика 7 471
Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец 19 января 15:59, В мире 6 475
В Баку прошел вечер классической музыки в память о жертвах 20 Января - ФОТО 19 января 15:45, Культура 6 536
Импичмент Трампа: сенаторам запретили телефоны во время судебного заседания 19 января 15:41, В мире 6 590
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд 19 января 15:34, Туризм 6 653
Американцы не допустили российских военных к месторождению в Сирии - ВИДЕО 19 января 15:26, В мире 6 827
Дмитрий Медведев назвал причины своей отставки 19 января 15:19, В мире 7 330
Италия выступает за ужесточение санкций в отношении "спонсоров" войны в Ливии 19 января 15:12, В мире 6 609
МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива 19 января 15:00, В мире 6 673
Забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро 19 января 14:52, В мире 6 675
Прогноз погоды на завтра 19 января 14:45, Общество 38
Трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в Азербайджане в политическую реальность - Пакистанское издание 19 января 14:37, Политика 6 997
Ещё новости