https://news.day.az/world/1195603.html Европа ударит по крупнейшим компаниям США

Европа ударит по крупнейшим компаниям США

В мире, 20 января 2020 18:55 90

Евросоюз собирается последовать примеру Франции и Италии и ударить по международным IT-корпорациям, введя налог в виде нескольких процентов от выручки. Об этом в эфире France Inter заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет "Коммерсантъ".

Инициатива направлена на американские корпорации, такие как Apple, Facebook, Alphabet, Amazon, которые одновременно являются крупнейшими по капитализации компаниями США. Они уступают только саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которая вышла на IPO в конце прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Франция минувшей осенью ввела так называемый налог GAFA - аббревиатура составлена из названий Google (главный актив Alphabet), Apple, Facebook и Amazon.

Для того чтобы попасть под действие закона, компания должна иметь годовой оборот не менее 750 миллионов евро и зарабатывать во Франции не менее 25 миллионов. Позднее аналогичный закон приняли в Италии, только там он распространяется на компании, зарабатывающие в республике не менее 5,5 миллиона евро.

Это решение резко раскритиковал президент США Дональд Трамп. Как говорится в отчете Офиса торгового представительства США (USTR), Вашингтон намерен повысить таможенные пошлины на ввоз в страну товаров из Франции на сумму 2,4 миллиарда долларов.

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