Мирзиёев назвал каримовскую эпоху «временем страха»

Годы правления Ислама Каримова в Узбекистане были "временами страха", поэтому среди депутатов поощрялось молчание.

Об этом, выступая перед представителями Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) страны и не упоминая имени своего предшественника, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает Фергана.

"Я был депутатом почти 15 лет. Но в наше время времена были другие. Чем тише ты был, тем лучше... Мы жили во времена страха", - сказал Мирзиёев.

Президент призвал депутатов активнее участвовать в проведении реформ, быть смелыми и решительными, не допускать принятия законов, которые не будут служить интересам народа. Чтобы повысить авторитет депутатов, Мирзиёев предложил законодательно обязать министров и руководителей ведомств лично отвечать на депутатские запросы. А Министерство финансов должно отчитываться перед парламентариями за каждый потраченный из бюджета сум.

Мирзиёев отметил необходимость наладить диалог между депутатами и избирателями. В частности, путем создания электронного портала и мобильного приложения, позволяющих сторонам общаться друг с другом. "Эта система должна работать так, чтобы избиратель мог следить за ежедневной деятельностью депутата, обсуждать проекты законов и выражать свое мнение о них. Только так между гражданами и парламентом будет создан настоящий мост", - заявил президент.

Для повышения культуры общения депутатов предложено внедрить совместно с Академией государственного управления новую систему постоянного повышения квалификации парламентариев - депутатские учения.

Президент отметил, что за последние пять лет деятельность нижней палаты парламента активизировалась. Депутаты рассмотрели 540 законопроектов, что вдвое больше, чем за 2010-2014 годы. Были приняты Гражданский процессуальный, Экономический процессуальный, Избирательный кодексы, другие важные нормативно-правовые акты. Благодаря общественным обсуждениям около тысячи положений более 400 законопроектов были доработаны с учетом мнения граждан. При этом 16 проектов отправили на доработку - тогда как с 2010-го по 2014 год таких документов не было вовсе.

Ранее сообщалось, что в Законодательной палате парламента Узбекистана введен новый пост - первый вице-спикер. Его занял директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.

Окончательный состав Законодательной палаты был сформирован по итогам второго тура парламентских выборов, прошедшего 5 января. Больше всего мандатов - 53 - получили представители Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), у Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - 36 мест, у Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") - 24 , у Народно-Демократической партии (НДПУ) - 22 и у Экологической партии - 15 мест.