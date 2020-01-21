https://news.day.az/world/1195723.html Мирзиёев назвал каримовскую эпоху «временем страха»

Мирзиёев назвал каримовскую эпоху «временем страха»

В мире, 21 января 2020 12:56 207

Годы правления Ислама Каримова в Узбекистане были "временами страха", поэтому среди депутатов поощрялось молчание.

Об этом, выступая перед представителями Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) страны и не упоминая имени своего предшественника, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает Фергана.

"Я был депутатом почти 15 лет. Но в наше время времена были другие. Чем тише ты был, тем лучше... Мы жили во времена страха", - сказал Мирзиёев.

Президент призвал депутатов активнее участвовать в проведении реформ, быть смелыми и решительными, не допускать принятия законов, которые не будут служить интересам народа. Чтобы повысить авторитет депутатов, Мирзиёев предложил законодательно обязать министров и руководителей ведомств лично отвечать на депутатские запросы. А Министерство финансов должно отчитываться перед парламентариями за каждый потраченный из бюджета сум.

Мирзиёев отметил необходимость наладить диалог между депутатами и избирателями. В частности, путем создания электронного портала и мобильного приложения, позволяющих сторонам общаться друг с другом. "Эта система должна работать так, чтобы избиратель мог следить за ежедневной деятельностью депутата, обсуждать проекты законов и выражать свое мнение о них. Только так между гражданами и парламентом будет создан настоящий мост", - заявил президент.

Для повышения культуры общения депутатов предложено внедрить совместно с Академией государственного управления новую систему постоянного повышения квалификации парламентариев - депутатские учения.

Президент отметил, что за последние пять лет деятельность нижней палаты парламента активизировалась. Депутаты рассмотрели 540 законопроектов, что вдвое больше, чем за 2010-2014 годы. Были приняты Гражданский процессуальный, Экономический процессуальный, Избирательный кодексы, другие важные нормативно-правовые акты. Благодаря общественным обсуждениям около тысячи положений более 400 законопроектов были доработаны с учетом мнения граждан. При этом 16 проектов отправили на доработку - тогда как с 2010-го по 2014 год таких документов не было вовсе.

Ранее сообщалось, что в Законодательной палате парламента Узбекистана введен новый пост - первый вице-спикер. Его занял директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.

Окончательный состав Законодательной палаты был сформирован по итогам второго тура парламентских выборов, прошедшего 5 января. Больше всего мандатов - 53 - получили представители Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), у Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - 36 мест, у Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") - 24 , у Народно-Демократической партии (НДПУ) - 22 и у Экологической партии - 15 мест.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В преддверии юбилея Михаила Гусмана поздравил Президент Ильхам Алиев 13:15, Политика 70
Власти Уханя запретили массовый туризм из-за пневмонии 13:03, Туризм 151
Мирзиёев назвал каримовскую эпоху «временем страха» 12:56, В мире 215
Консорциум TAP рассказал о прогрессе в строительстве газопровода 12:49, Экономика 286
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором “Carlsberg Group” - ФОТО 12:45, Политика 288
Земля раздора: Таджикистан и Киргизия перекроят границы 12:39, В мире 346
Эксперты Baku Network обсудили резолюцию Европарламента в поддержку территориальной целостности Азербайджана - ВИДЕО 12:35, Политика 335
Посольство США сделало заявление по Карабаху 12:33, Политика 426
Армения предрекает смену власти в России - скандальная статья в пашиняновской газете 12:30, Политика 547
Для желающих поступить в магистратуру вузов пройдет пробный экзамен 12:23, Общество 425
Знаменитый скрипач Роман Федчук проведет мастер-класс в Баку 12:16, Культура 432
“AzerGold” увеличило налоговые выплаты в 2019 году 12:11, Экономика 443
Али Керимли устроил грязную игру на трагедии азербайджанского народа 12:02, Политика 567
Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing 11:55, В мире 535
В Хырдалане будут перебои со светом 11:44, Общество 701
Еще один маршрут в Баку переходит на безналичную оплату 11:40, Общество 1 060
EMIN везет фестиваль "ЖАРА" в Германию 11:34, Культура 796
Дмитрий Родионов: Азербайджан - единственная страна региона, которая не ищет покровителей, а строит прагматичные отношения 11:26, Политика 775
Крупный пожар в торговом центре в Индии - ВИДЕО 11:15, В мире 756
Yanardağ - Azərbaycanın odlu möcüzəsi - FOTOREPORTAJ 11:12, Azərbaycanca 897
В израильском городе Афула почтили память жертв 20 Января - ФОТО 11:06, Политика 731
Австралийский бизнес ожидает ущерба от изменения климата 11:02, В мире 783
После побега Карлоса Гона в Японии усилят меры по контролю за отпущенными под залог 10:50, В мире 809
В США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа 10:41, В мире 868
ЦИК Азербайджана издал брошюры для представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей 10:30, Политика 855
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула - ФОТО 10:28, В мире 1 095
Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G 10:22, В мире 986
Конгрессмен: США рядом со своим союзником и партнером - Азербайджаном 10:16, Политика 946
Обновление ухудшило главную функцию AirPods Pro 10:10, Технологии 957
Сильный пожар в России, есть погибшие - ВИДЕО 10:02, В мире 1 241
Итальянский город объявил распродажу исторических домов за €1 10:00, Туризм 1 146
Республиканцы хотят провести процесс импичмента Трампу в ускоренном режиме 09:53, В мире 1 071
Азербайджанская нефть подорожала 09:48, Экономика 1 195
Конгресс США сделал еще одно заявление в связи с трагедией 20 Января 09:43, Политика 1 251
Азербайджанские гиды будут проходить аттестацию 09:40, Туризм 1 127
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса 09:37, Медицина 1 156
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 09:32, Политика 1 131
Золото в Азербайджане подорожало 09:27, Экономика 1 151
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок 09:22, В мире 1 253
В Азербайджане будут производиться турецкие товары 09:16, Экономика 1 546
Макрон решил отложить сбор цифрового налога - Названа дата 09:12, В мире 1 215
Самолет экстренно сел в Казани 09:06, В мире 1 257
Иран признал поражение украинского Boeing двумя ракетами 09:00, В мире 1 381
В Южный газовый коридор вложат ещё более $180 млн. - ИНВЕСТПЛАН 08:12, Экономика 1 613
Тысячи вооруженных людей устроили акции в США - за право на оружие 07:40, В мире 1 714
Между Азербайджаном и Арменией - огромная политическая и экономическая пропасть - истерика армян в Facebook 07:32, Политика 2 166
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке 07:23, В мире 1 674
У посольства США в Багдаде упали три ракеты - новый обстрел 07:05, В мире 1 943
Массовый побег в Бразилии - сбежали десятки заключенных 03:23, В мире 2 679
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан готов к новым экономическим реалиям - Эльшад Мамедов для Day.Az 01:49, Политика 3 098
Продана самая дорогая монета в истории Британии 01:03, Это интересно 3 413
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса 00:27, В мире 3 465
ArazÔzarA: Главное, чтобы в музыке была душа - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО 00:08, Культура 3 504
Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта 20 января 23:36, В мире 3 565
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO - ФОТО 20 января 23:30, Политика 8 328
Преступление без срока давности: когда Горбачев ответит за трагедию в Баку? 20 января 23:28, Политика 4 021
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с соучредителем компании “Carlyle Group” - ФОТО 20 января 23:24, Политика 8 153
Проекты России и Азербайджана играют незаменимую роль в интеграции Каспийского региона - Павел Клачков специально для Day.Az 20 января 23:21, Политика 3 676
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом "Банка ВТБ" Андреем Костиным - ФОТО 20 января 23:18, Политика 8 119
Азербайджан - место прекрасного сочетания прошлого и будущего - репортаж британского журналиста - ФОТО 20 января 23:03, Туризм 3 961
Шахдаг и Туфандаг - в ТОП-10 лучших горнолыжных курортов СНГ 20 января 22:49, Туризм 4 255
В Азербайджане произошло землетрясение 20 января 22:33, Общество 4 726
Пять миллиардов долларов для Азербайджана от Азиатского банка развития - ФАКТЫ И ЦИФРЫ 20 января 21:51, Экономика 4 337
В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января - ФОТО 20 января 21:47, Политика 3 970
Хикмет Гаджиев провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО - ФОТО 20 января 21:47, Политика 3 929
В Международном Центре Мугама состоялся показ композиции «30-летний Кровавый Январь» 20 января 21:14, Культура 3 987
Натиг Расулзаде: Трагедия 20 Января - незаживающая рана в сердце, боль в душе азербайджанского народа 20 января 20:26, Политика 4 220
Правительство Узбекистана ушло в отставку 20 января 20:13, В мире 4 771
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году 20 января 19:24, В мире 4 465
Европа ударит по крупнейшим компаниям США 20 января 18:55, В мире 4 882
Новые iPhone станут дороже 20 января 18:43, Технологии 4 883
Число погибших от непогоды в Испании увеличилось до трех человек 20 января 18:30, В мире 4 743
Сингапур усилил контроль за всеми прибывающими из Китая рейсами 20 января 18:18, В мире 4 695
В Чехии умер спикер Сената 20 января 18:05, В мире 4 755
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке 20 января 17:53, В мире 5 403
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию 20 января 17:45, В мире 4 934
Посол Франции выразил соболезнования азербайджанскому народу 20 января 17:38, Политика 4 815
МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии 20 января 17:35, В мире 4 833
На Украине два человека погибли при взрыве гранаты 20 января 17:23, В мире 4 958
В Шанхае подтвердили первый случай пневмонии нового типа 20 января 17:11, В мире 4 984
Баку-90. Кровавый январь в музыке, фотографиях и воспоминаниях - ФОТО 20 января 16:58, Общество 5 231
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию 20 января 16:45, В мире 5 144
Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана 20 января 16:33, Политика 5 037
В МИД Ирана рассказали, почему Зариф не поедет на форум в Давосе 20 января 16:22, В мире 5 168
В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии 20 января 16:08, В мире 5 129
У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения 20 января 15:55, В мире 5 276
В Иране пригрозили выйти из ДНЯО 20 января 15:42, Законодательство 5 279
Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине 20 января 15:30, В мире 5 457
В Израиле почтут память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова 20 января 15:22, Общество 5 581
В заповеднике "Гобустан" почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО 20 января 15:11, Общество 5 460
Генпрокурор России покидает свой пост 20 января 15:04, В мире 5 801
Азербайджанский народ всегда будет помнить события Кровавого Января - Хураман Гасымова 20 января 15:00, Политика 5 428
Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за события 20 Января - Постпредство Азербайджана при ООН 20 января 14:52, Политика 5 798
Войска США в Германии оказались под угрозой нападения 20 января 14:46, В мире 5 634
Тюркский совет: 20 Января для азербайджанского народа - День чести, еще больше укрепивший его решимость в стремлении к независимости 20 января 14:34, Политика 5 438
Парламентские выборы послужат качественному обновлению Милли Меджлиса - российский эксперт 20 января 14:24, Политика 5 524
Российский политолог: Азербайджан интересен как крупный игрок на рынке энергоносителей 20 января 14:16, Политика 5 596
Материалы по делу Сержа Саргсяна переданы в прокуратуру 20 января 14:10, Политика 5 674
Самолет Utair экстренно сел в российском аэропорту 20 января 14:00, В мире 5 737
Состоялся показ фильма "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января - ФОТО 20 января 13:53, Культура 5 716
В Бакинском книжном центре прошел вечер памяти жертв 20 Января - ФОТО 20 января 13:49, Культура 5 748
Прогноз погоды на завтра 20 января 13:46, Общество 30
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 20 января 13:43, Культура 5 740
Франция повышает привлекательность страны для иностранных компаний 20 января 13:40, В мире 5 773
Аэропорт Гонконга переживает рекордный спад 20 января 13:35, В мире 5 740
Горбачев должен получить наказание, которого заслуживает 20 января 13:31, Политика 7 792
События 20 Января привели к возрождению азербайджанской государственности - грузинский политолог 20 января 13:27, Политика 5 834
Азербайджан - главный инвестор в черногорскую экономику в 2019 году 20 января 13:23, Экономика 6 162
Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке 20 января 13:20, В мире 5 927
ВВС США предъявили претензии к Boeing 20 января 13:14, В мире 5 809
Китай запретит неразлагаемые пакеты и одноразовые пластиковые трубочки 20 января 13:10, В мире 5 797
Huawei нашла замену Google Maps 20 января 13:09, Технологии 5 833
В Израиле состоялся вечер памяти жертв трагических событий 20 Января - ФОТО 20 января 13:02, В мире 5 972
События января 1990 года стали для меня незаживающей раной, которая не перестает болеть - израильский фотограф - ФОТО 20 января 12:55, Политика 5 915
Тяжелая авария в Исмаиллы, есть погибший и пострадавшие 20 января 12:38, Общество 6 262
Турция не забыла жертв трагедии 20 Января - Партия националистического движения 20 января 12:33, Политика 5 931
Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing 20 января 12:26, В мире 6 005
В Конгрессе США почтили память жертв трагедии 20 Января 20 января 12:20, Политика 6 105
Посол Великобритании: Шехиды 20 Января сыграли особую роль в восстановлении независимости Азербайджана - ВИДЕО 20 января 12:18, Политика 5 929
В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания 20 января 12:13, Общество 6 287
В ЦИК Азербайджана почти не поступает жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами - Мазахир Панахов 20 января 12:10, Политика 5 874
Турция глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января - Администрация Эрдогана 20 января 12:00, Политика 6 099
Глава МИД Ирана отказался от участия в экономическом форуме в Давосе 20 января 11:52, В мире 6 211
Boeing совершил экстренную посадку в китайском аэропорту 20 января 11:46, В мире 6 163
Сиявуш Новрузов: Для всех кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" созданы равные условия 20 января 11:41, Политика 6 050
ЧП в российском отеле: пятеро погибших - ВИДЕО 20 января 11:30, В мире 6 823
Добыча нефти в Ливии может упасть в 16 раз 20 января 11:26, В мире 6 227
Тяжелое ДТП в Лянкяране, один человек сгорел заживо - ФОТО 20 января 11:19, Общество 6 742
Хуситы атаковали лагерь йеменских военных 20 января 11:14, В мире 6 241
Кандидаты в депутаты в Азербайджане предоставят второй финотчет - С сегодняшнего дня 20 января 11:09, Политика 6 235
В России создадут экспресс-тест для выявления коронавируса 20 января 11:01, В мире 6 309
Дети-жертвы Кровавого января – Лариса Мамедова и Ильгар Ибрагимов - ФОТО 20 января 10:56, Политика 6 938
Завершается срок обращения в ЦИК в связи с проведением еxit-poll на парламентских выборах в Азербайджане 20 января 10:44, Политика 6 203
Kirayə evlərin qiyməti belə olacaq 20 января 10:39, Azərbaycanca 8 252
Умер еще один заразившийся новым китайским вирусом 20 января 10:36, В мире 6 402
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января - ФОТО - ВИДЕО 20 января 10:27, Политика 15 592
Скончался известный игрок КВН 20 января 10:24, В мире 7 592
В Техасе произошла стрельба во время концерта, есть жертвы 20 января 10:19, В мире 6 461
Резня в Лондоне: трое погибших 20 января 10:13, В мире 6 644
Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США 20 января 10:09, В мире 6 568
Кадры трагедии 20 Января до сих пор у меня перед глазами - Фарид Хайрулин - ФОТО 20 января 10:02, Политика 9 923
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок 20 января 09:55, Политика 6 489
На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации 20 января 09:46, В мире 6 629
В Южной Корее выявили первое заражение коронавирусом нового типа 20 января 09:39, В мире 6 616
Помпео надеется, что нефтяные терминалы в Ливии откроются благодаря конференции в Берлине 20 января 09:35, В мире 6 637
Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии 20 января 09:30, В мире 6 653
Mitsubishi Electric подверглась хакерской атаке 20 января 09:23, Технологии 6 655
Принц Гарри опечалился отказом от титула 20 января 09:17, В мире 7 271
Стало известно, когда будет объявлен новый состав правительства РФ 20 января 09:11, В мире 6 911
В Турции горит торговый центр 20 января 09:05, В мире 6 936
Ещё новости