https://news.day.az/world/1195814.html Дональд Трамп рассказал о сроках переговоров по второму этапу сделки с Китаем

Дональд Трамп рассказал о сроках переговоров по второму этапу сделки с Китаем

В мире, 21 января 2020 16:08 146

Переговоры по второму этапу торговой сделки США с Китаем начнутся в ближайшее время, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам предстоит запуск переговоров в ближайшее время", - сообщил Трамп, говоря о втором этапе торговой сделки с КНР. "Большинство из наших тарифов с Китаем останутся неизменными в ходе второй фазы переговоров", - отметил он.

США и Китай на минувшей неделе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.

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