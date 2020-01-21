https://news.day.az/world/1195905.html Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

В мире, 21 января 2020 20:52 597

Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель председателя правительства, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эта инициатива находилась в повестке дня кабмина с сентября прошлого года. Объявление чрезвычайной климатической ситуации представляет собой своего рода декларацию о политических намерениях и определяет путь, по которому должна следовать Испания для декарбонизации, сокращения выбросов и для борьбы с последствиями изменения климата.

"Мы утвердили по соглашению Совета министров декларацию по чрезвычайной климатической ситуации", - отметила Рибера. В свою очередь, официальный представитель правительства страны Мария Хесус Монтеро добавила, что "нужно в срочном порядке взяться за вопрос изменения климата", поскольку "на кону стоит многое".

Как отметили в кабмине страны, цель этого шага состоит в "содействии экологическому переходу через государственную политику, которая ставит в центр подданных" королевства. Ожидается, что первые пять мер будут принять уже в течение 100 дней.

По данным газеты El Diario, в рамках решения властей страны Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) страны должен будет рассмотреть закон о климатическом изменении. Идея заключается в том, чтобы как можно раньше принять меры, направленные на достижение сокращения выбросов к 2030 году, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году.

В декабре прошлого года главы государств и правительств остающихся в ЕС государств (за исключением Польши) на саммите в Брюсселе поставили цель к 2050 году сделать экономику Евросоюза климатически нейтральной, то есть свести ее влияние на климат к нулю. В заявлении выражалась поддержка планам Европейского инвестиционного банка, озвученным в июле 2019 года, выделить на финансирование проектов "зеленой энергетики" €1 трлн в период с 2021 по 2030 годы. Участники саммита также поддержали намерение Еврокомиссии выделить на эти нужды дополнительно €100 млрд из бюджета ЕС в течение следующего семилетнего бюджетного цикла Евросоюза (2021-2027 гг.).

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