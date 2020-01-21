https://news.day.az/world/1195932.html В сенате США начались слушания по импичменту Трампу

В сенате США начались слушания по импичменту Трампу

В мире, 21 января 2020 22:45 383

Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США.

"На прошлой неделе сенат пересек одну из самых печальных черт в системе нашей власти. Мы начали третий процесс импичмента президенту в американской истории. Это уникальная ответственность", - такими словами открыл заседание лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Заседание транслирует телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Макконнелл отметил, что только сенат в состоянии решить вопрос импичмента, назвав разбирательство своего рода "вступительным экзаменом" для верхней палаты перед лицом председательствующего на процессе председателя Верховного суда Джона Робертса.

Он заявил, что большинство сенаторов уже готовы поддержать выносимую на рассмотрение сената во вторник резолюцию по организации процесса.
"Она устанавливает структуру, которая справедлива, беспристрастна", - сказал лидер республиканцев в верхней палате.

В частности, порядок предполагает, что сначала выступят представители обвинения от нижней палаты, потом слово получит юрист президента, далее сенаторы получать возможность задать вопросы в письменном виде к любой из сторон. На четвертой стадии сенат решит, нужны ли для рассмотрения дополнительные доказательства или свидетели, добавил Макконнелл.

"Если кто-то из сенаторов попробует внести изменения в порядок процесса, или вызвать конкретных свидетелей, или запросить документы, я не дам хода этим инициативам, потому что сенат позже по ходу процесса решит эти вопросы", - заверил он.

В ответ с критикой выступил лидер демократического меньшинства Чак Шумер, который повторил обвинения в адрес Трампа. Он также заявил, что предлагаемая резолюция о порядке процесса отражает только видение республиканцев.

"Ее хранили в секрете вплоть до дня накануне разбирательства. Теперь, когда ее раскрыли, понятно, почему. Правила Макконнелла, судя по всему, разработаны президентом Трампом для президента Трампа", - сказал он.

В частности, его не устраивает то, что республиканцы стремятся рассмотреть дело как можно скорее и "максимально усложняют получение свидетельств".
"Резолюция Макконнелла приведет к поспешному процессу с малым количеством свидетельств во мраке ночи", - добавил Шумер.

Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения представят семь конгрессменов-демократов во главе с Адамом Шиффом.

Макконнелл ранее заявлял, что хотел бы, чтобы происходящее было сродни процессу над бывшим президентом Биллом Клинтоном в 1999 году. Тогда сенат оправдал главу государства.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

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